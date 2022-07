Incidenti lavoro: 70enne cade in una cisterna, ferito

(ANSA) - LECCE, 25 LUG - Incidente sul lavoro nella tarda mattinata a Casarano (Lecce) dove un 70enne titolare di una impresa edile che stava eseguendo la ristrutturazione di un'abitazione privata è precipitato in una cisterna profonda quattro metri rimanendo ferito. L'uomo non è in pericolo di vita. Soccorso dagli operatori sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale. La prognosi è riservata.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il 70enne indietreggiando non si sarebbe accorto di un buco sul pavimento coperto da un pannello sottile. Sul posto per i rilievi i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli ispettori dello Spesal.

