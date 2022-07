Auto contro camion, muoiono mamma e figlio in Puglia

(ANSA) - TARANTO, 25 LUG - Due persone sono morte, una mamma e suo figlio minorenne, e tre persone sono rimaste ferite, tra cui gli altri due figli della donna, in un incidente sulla strada per Ginosa (Taranto), alle porte di Laterza. L'auto a bordo della quale viaggiavano la donna e i suoi tre figli minorenni si è scontrata con un mezzo pesante. Le tre persone ferite, tra cui l'autista del mezzo pesante, sono state portate in ospedale. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri. La strada, nei pressi del liceo Vico, al momento è interrotta. L'incidente è avvenuto vicino al luogo in cui ieri è morto un motociclista 20enne di Santeramo in Colle. (ANSA).