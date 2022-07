Calcio: Lecce; dal Cska Mosca arriva Bistrovic

(ANSA) - LECCE, 24 LUG - Kristijan Bistrovic è un nuovo giocatore del Lecce. Con un'operazione lampo il sodalizio giallorosso si è assicurato le prestazioni del centrocampista croato, classe 1998, che arriva dal CSKA Mosca.

Ex nazionale under 21 della Croazia, Bistrovic nell'ultima stagione ha vestito la maglia dei turchi del Karagumuruk e vanta 14 presenze in Europa League, 2 in Champions League. Il calciatore croato, che sarà a Lecce nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle rituali visite mediche, arriva in maglia giallorossa con la formula del prestito con diritto di riscatto. (ANSA).