Covid: in Puglia 2 morti e 5.424 positivi, il 23,3% dei test

(ANSA) - BARI, 22 LUG - Sono 5.424 in Puglia i nuovi casi positivi al Covid-19 sui 23.254 test giornalieri eseguiti, con una incidenza pari al 23,3%. Sono due le persone morte.

Complessivamente sono 76.907 le persone positive, 478 quelle ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. I nuovi casi positivi sono così distribuiti: nel Barese 1.606, nella Bat 469, nel Brindisino 501, nel Foggiano 654, nel Leccese 1.129, nel Tarantino 900. I residenti fuori regione sono 133, quelli in province in definizione 32. (ANSA).