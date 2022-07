Covid: 15mila nuovi casi in una settimana nel Barese

(ANSA) - BARI, 22 LUG - Nella settimana dall'11 al 17 luglio in provincia di Bari sono stati registrati 15.419 nuovi casi Covid, con un tasso su 100mila abitanti che si attesta a 1.253,4, leggermente inferiore alla settimana precedente, quando i nuovi contagi erano stati quasi 17mila euro e l'incidenza era di 1.375,9. Sul fronte della campagna vaccinale, la quarta dose è già stata somministrata all'11,7% della popolazione vaccinabile over 60. Nel dettaglio il 26,2% degli ultraottantenni, il 9,7% dei 70-79enni e il 5% dei 60-69enni. Il ciclo completo con le tre dosi ha invece raggiunto una copertura dell'80% mediamente tra tutte le fasce di età (over 12), più di 800mila cittadini, con il picco del 94,3% per gli over 80, mentre la seconda dose è ormai al 100% per i baresi over 70.

(ANSA).