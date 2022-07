Incendi: brucia bosco nel Foggiano a ridosso SS 96

(ANSA) - BARI, 21 LUG - Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata a Cagnano Varano (Foggia) dove le fiamme hanno già bruciato 30 ettari di bosco. Il fuoco, a quanto si apprende, minaccia un'area di circa 100 ettari, a ridosso della strada Statale 89. Da terra stanno operando una trentina di unità tra personale del servizio antincendio boschivo dell'Arif, l'agenzia regionale per l'irrigazione e le attività forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. Dal cielo un velivolo 'Drago' dei vigili del fuoco ha effettuato fino ad ora una decina di lanci e un Fireboss oltre 20 lanci di acqua e si attende l'arrivo un Canadair da Fiumicino.

Un altro rogo è in corso nel Barese, in territorio di Grumo Appula, dove le fiamme interessano un'area di oltre dieci ettari a ridosso della strada provinciale 89 Delle Murge, non lontano da un complesso residenziale di villette. Sono al lavoro una ventina di unità antincendio. (ANSA).