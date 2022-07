Acqua:Giobbe Covatta e Mario Tozzi annunciano un loro spettacolo

(ANSA) - VIESTE, 21 LUG - Con l'incontro sul tema delle crisi idriche, è iniziata stasera a Vieste la seconda tappa della XXI edizione del festival de "Il Libro Possibile". In piazzetta Petrone si è tenuto un incontro dal titolo 'Il futuro dell'acqua' a cura di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, ricercatore del CNR e Giobbe Covatta, attore, ambientalista, ambasciatore di Amref e di Save The Children. Durante l'incontro Covatta e Tozzi hanno annunciato che prossimamente lavoreranno ad un nuovo spettacolo che avrà come tema proprio l'acqua e l'emergenza idrica. (ANSA).