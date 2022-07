Guardia Costiera Bari, in 2021 salvate in mare 627 persone

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Nel 2021 il Compartimento marittimo di Bari ha effettuato 90 operazioni di soccorso in mare, salvando 627 persone. Di queste, 76 operazioni sono state svolte a favore di unità da diporto e 6 a mezzi e unità navali da traffico, mentre 8 sono stati gli eventi connessi ai flussi migratori con 90 migranti soccorsi. Sono stati 23 gli illeciti accertati in ambito demaniale e ambientale con la contestuale denuncia di 23 persone. Sono i dati relativi all'attività della Direzione Marittima di Bari, resi noti in occasione del 157esimo anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Questa mattina si è svolta al molo San Nicola del Porto di Bari, la cerimonia solenne dell'alzabandiera e la successiva deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti in mare.

Hanno partecipato il contrammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, la prefetta di Bari Antonia Bellomo e l'assessora comunale allo Sviluppo economico Carla Palone. (ANSA).