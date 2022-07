Innovazione:a Grottaglie nel 2023 torna evento su aerospazio

(ANSA) - BARI, 19 LUG - Dal 27 al 29 settembre 2023 si terrà nell'Aeroporto di Taranto-Grottaglie la secondo edizione del Mediterranean Aerospace Matching (Mam), l'evento internazionale aerospaziale nato in Puglia due anni fa. Lo hanno annunciato oggi nell'ambito dell'Airshow internazionale di Farnborough nel Regno Unito l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, e il presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale, Giuseppe Acierno.

Obiettivo della edizione 2023 è l'ulteriore valorizzazione internazionale dello scalo pugliese candidato a diventare hub europeo per lo sviluppo degli aerei senza pilota, primo spazioporto in Italia per i voli suborbitali e polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea, senza contare che Taranto-Grottaglie insiste sul territorio della Zes (Zona Economica Speciale) Ionica, elemento che accresce la competitività dell'area per gli investitori esteri.

"Vogliamo che la Puglia in quei giorni sia al centro dell'universo aerospaziale mondiale" ha detto l'assessore Delli Noci. "Non siamo più all'inseguimento del futuro - ha aggiunto il presidente Enac - ma operiamo per realizzarlo a breve. La grande sfida del passaggio dal trasporto aereo al comparto aerospaziale è la nostra attualità e il Mediterranean Aerospace Matching è un appuntamento di cui siamo orgogliosi". Il presidente Adp Vasile ha evidenziato le "straordinarie ricadute sul territorio, in termini di sviluppo economico". "Siamo convinti - ha detto infine Acierno del Dta - che il protagonismo dell'Italia nel Mediterraneo non possa fare a meno di collaborazioni e scambi in settori altamente innovativi quali quello aerospaziale". (ANSA).