Vaccini: da oggi in Policlinico Bari quarte dosi per over 60

(ANSA) - BARI, 18 LUG - Al via nel Policlinico di Bari le somministrazioni delle quarte dosi del vaccino anti-Covid per gli over 60, pazienti, operatori sanitari e utenti del Policlinico. Il centro di vaccinazione del Policlinico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e non è necessaria la prenotazione per gli over 60 che abbiano una visita medica o un esame diagnostico da effettuare nella struttura ospedaliera.

Sono oltre 4mila, invece, le dosi già somministrate fino ad oggi a pazienti con fragilità (immunodepressi, trapiantati, diabetici, malati rari, oncologici, neurologici).

"Il Policlinico non ha mai interrotto la campagna vaccinale per i fragili - ha sottolineato la direttrice sanitaria Anna Maria Minicucci - Questo centro vaccinale non si è mai chiuso.

Lavoriamo per i fragili, per i nostri pazienti a cui abbiamo garantito sin dall'inizio una vaccinazione in strutture protette, lì dove vengono curati, e questo li ha molto rassicurati rispetto ai potenziali rischi". "Questa apertura agli over 60 - ha aggiunto - è importante anche per il personale sanitario, perché sono stati i primi ad essere vaccinati e quindi attualmente la loro copertura vaccinale si è ridotta, quindi stiamo invitando anche i nostri dipendenti, il personale sanitario over 60 a effettuare la vaccinazione". (ANSA).