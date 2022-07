Vaccini: assessore Puglia, accelerare con quarte dosi

(ANSA) - BARI, 18 LUG - "Siamo in un contesto generale in cui bisogna cercare di accelerare al massimo la quarta dose, sia per gli ultrasessantenni e sia soprattutto per le fasce deboli. I pazienti fragili devono vaccinarsi e non aspettare l'autunno.

Occorre fare la vaccinazione trascorsi quattro mesi dall'ultima somministrazione". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, in occasione dell'open day organizzato nel Policlinico di Bari per l'avvio delle somministrazioni a pazienti e personale sanitario over 60.

"La campagna vaccinale in Puglia non è stata mai sospesa - ha ricordato Palese - ed è importantissima. Noi stiamo sollecitiamo tutti ad effettuare la vaccinazione. I vaccini funzionano". Il direttore del Dipartimento regionale Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha detto che in caso di una ulteriore ondata "noi, come abbiamo dimostrato, siamo pronti ad organizzare la macchina delle vaccinazioni in pochissimi giorni. Siamo pronti ad attivare hub man mano che è necessario, in stretta correlazione con il numero delle richieste. Abbiamo già iniziato le trattative perché a ottobre, quando sarà disponibile la nuova formulazione del vaccino, si potrà iniziare con celerità a somministrare sia il vaccino antinfluenzale che il vaccino anti Covid".

"La Puglia - ha aggiunto Montanaro - sta rispondendo bene, nelle ultime due settimane abbiamo vaccinato più di 30.000 persone. Siamo ancora indietro nella percentuale rispetto alla media degli over 80. Siamo intorno al 13%, ma siamo praticamente al doppio rispetto alla percentuale media degli over 60, a livello nazionale". (ANSA).