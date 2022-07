Musica: a Bari lo show elettronico dei The Chemical Brothers

(ANSA) - BARI, 15 LUG - "Hold tight Bari" ("tieni duro Bari"). Non hanno parlato ma hanno salutato così gli 8mila del pubblico di Bari, con una grande scritta sullo schermo del loro palco, i The Chemical Brothers, in concerto ieri sera sul lungomare del capoluogo nell'ambito della tappa barese del Medimex 2022.

Oltre un'ora e mezza di ritmo ed effetti visivi psichedelici, con una trentina delle loro tracce più famose, hanno fatto letteralmente saltare il pubblico di Bari in un evento sold out, allestito davanti all'ingresso monumentale della Fiera del Levante.

"Love is all" la scritta che ha chiuso lo show, mentre 16mila mani si levavano al cielo. Il duo britannico composto da Ed Simons e Tom Rowlands, fra i maggiori esponenti del cosiddetto big beat, ha attirato pubblico da tutta la regione, "da tutto il mondo" ha scritto a fine serata su facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro. "Per ascoltare i The Chemical Brothers, il pilastro della musica elettronica nel mondo - ha affermato il sindaco - , nessuno da Bari ha preso un aereo o fatto un lunghissimo viaggio per raggiungere altre città, altre nazioni.

È successo qui, oggi. E da tutto il mondo sono venuti qui, nella nostra città, in un territorio che per troppo tempo è stato periferia di qualcosa". (ANSA).