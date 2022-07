Diodato, sostegno a settore per visione alternativa futuro

(ANSA) - BARI, 15 LUG - "Veniamo fuori da una pandemia ed erano sotto gli occhi di tutti le problematiche di questo settore e credo anche l'importanza di questa industria. La musica è lavoro, dà lavoro, contribuisce alla buona salute della società in cui viviamo, quindi ogni contributo a questo mondo fatto di professionisti è fondamentale". Sono le parole di Antonio Diodato, cantautore tarantino, tra gli ospiti dell'evento 'Una musica può fare: strategie e modelli di sviluppo per l'industria musicale italiana' organizzato a Bari nell'ambito del Medimex. "Veniamo da giorni importanti - ha detto Diodato - , è stata approvata in Parlamento la legge sulla indennità di discontinuità, e questo è fondamentale per riconoscere la professionalità dei lavoratori della musica, che appartengono all'industria della cultura che in un Paese come il nostro è fondamentale". Diodato ha ricordato il ruolo della musica come "grande amplificatore di messaggi", citando l'esperienza del '1 maggio libero e pensante di Taranto', "che da anni contribuisce non solo a denunciare una situazione insostenibile come quella tarantina, ma anche a mostrare una alternativa, riunire la gente sotto il faro della bellezza e questo contribuisce davvero a una visione alternativa del futuro". All'incontro ha partecipato l'attore tarantino Michele Riondino. "Veniamo dalla dimostrazione, penso ai The Chemical Brothers di ieri a Bari o Nick Cave qualche settimana fa a Taranto, di come eventi così grandi trasformano il carattere di una città, trasformano l'idea che si ha di una città. Taranto non è una città a forte vocazione industriale ma a forte vocazione culturale. Noi vogliamo essere questo e lavoriamo per dimostrarlo". In questa direzione bisogna "creare ponti tra istituzioni ed eventi, anche quelli politicamente più esposti, e soggetti come le Music Commission possono agire in questo territorio di mezzo". (ANSA).