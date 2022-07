Fumo per incendio, sette feriti in incidente su A14 nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 14 LUG - E' di sette feriti, 5 donne, un uomo e una bambina il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina sull'autostrada A 14 Bologna - Taranto nel tratto tra San Severo e Foggia in direzione Bari. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sette autovetture. Sul posto sono intervenuti: due squadre dei vigili del Fuoco, tre ambulanze e un elisoccorso. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico in direzione Bari e, informa Autostrade per l'Italia - si registrato due chilometri di code. Regolare invece il traffico verso Pescara. L'incidente - secondo prime ipotesi - potrebbe essere stato causato dal fumo provocato da un incendio di sterpaglia divampato in prossimità della sede stradale. (ANSA).