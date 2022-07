Francesca Michielin, 'le scelte green sono rock'

(ANSA) - BARI, 14 LUG - "E' molto più rock fare scelte sostenibili che esprimere l'aggressività da sboroni che ci si aspetta invece dalla musica rock". Sono le parole di Francesca Michielin, 27enne cantautrice veneta, nell'incontro 'Green Music: può la musica contribuire alla salvaguardia del pianeta?', organizzato a Bari nell'ambito del Medimex.

All'incontro partecipano Marco Modugno (Friday For Future) e Stefano Ciafani (presidente nazionale Legambiente).

"Dicono che non sei rock se parli di ambiente - ha detto la cantante - e questo è un problema che vive anche la musica di oggi, dove bisogna affermare una certa aggressività. Invece vivere meglio comporta scelte ed è molto più figo fare queste scelte, molto più rock". "Quando a 16 anni in una intervista mi chiesero 'Perché credi nella musica?' Io risposi: 'perché può cambiare il mondo' e ci credo ancora. Dobbiamo avere questa energia, questo coraggio. Possiamo rivoluzionare il modo di pensare col nostro modo di parlare". Francesca Michielin spiega che "anche in tour cerchiamo di adottare uno stile sostenibile, rispettoso dell'ambiente, non usando plastica ma tutte cose sfuse, incentivando trasporti sostenibili e anche brand sostenibili per i look. E' anche questo fare politica, vivendo come comunità, non per forza iscrivendosi ad un partito, ma facendo sentire la nostra voce".

"La musica - ha detto Ciafani - è un canale potentissimo di moltiplicazione di questo messaggio ed è importante il suo protagonismo su questi temi. Si può fare politica con la musica ed è importante come dare il voto giusto nelle urne". (ANSA).