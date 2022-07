Fotografia: gli scatti di O'Regan ai Queen in mostra a Bari

(ANSA) - BARI, 13 LUG - La foto di Freddie Mercury con la corona sulla testa, il pugno alzato e il mantello regale sulle spalle; quella dell'elicottero che trasportava la band all'arrivo al concerto di Knebworth nel 1986: sono solo due dei 60 scatti più iconici dei Queen, in mostra da oggi al 28 agosto nello Spazio Murat di Bari, raccontati dalla voce dello stesso Denis O'Regan, il fotografo che ha seguiti e ritratto la rock band per decenni. Chi gli piacerebbe fotografare oggi? "Coldplay, U2, Lady Gaga" risponde.

Quando O'Regan vide per la prima volta i Queen in concerto era il dicembre 1973, e la band suonava come gruppo di spalla di Mott the Hoople all'Hammersmith Odeon di Londra. Tredici anni dopo, il 9 agosto 1986, i Queen avevano raggiunto l'apice della loro fama diventando il più importante fenomeno socioculturale del pianeta. Nella seconda data del The Magic Tour, al Knebworth Park a nord di Londra, suonarono per un pubblico di circa 115mila persone. A fotografare l'evento c'era Denis O'Regan, fotografo ufficiale del tour. A causa del grande traffico attorno al luogo del concerto, i Queen dovettero arrivare in elicottero. Per poter scattare le foto che sarebbero diventate tra le più famose della rock band britannica, Denis affittò un elicottero con pilota, in modo che potesse scattare loro le foto mentre volavano da Londra. "Nella mia foto più importante dei Queen, i Queen non si vedono - racconta ancora oggi - ma questo è anche la testimonianza di quanto fossero diventati grandi". O'Regan ha scattato foto sul palco e nel backstage in ogni città europea che hanno visitato durante quell'estate, incluse due serate allo stadio di Wembley a Londra. Tra questi scatti uno dei più famosi è il grandangolo di Freddie Mercury che indossa la sua famosa corona d'oro, un braccio alzato al cielo, e il suo mantello regale drappeggiato sulle spalle, che lo scorso anno è diventata anche un francobollo. (ANSA).