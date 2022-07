Vaccini: in Puglia Open day, medici base e farmacie per 4/a dose

(ANSA) - BARI, 12 LUG - Chiamata attiva dei soggetti fragili e a rischio, Open day e coinvolgimento delle farmacie e dei medici di famiglia: la Regione Puglia ha organizzato il nuovo piano per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su. Sono 63 i centri vaccinali aperti in Puglia e, per il momento, non sono previste altre aperture. Un eventuale potenziamento verrà valutato in corso d'opera. "Applicando il principio di massima precauzione - si legge nella circolare emanata oggi dalla Regione - e tenuto conto sia dell'attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell'occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensive, sia delle evidenze disponibili sulla efficacia della seconda dose di richiamo (second booster e quindi quarta dose) nel prevenire forme gravi di Covid19 sostenute dalle varianti maggiormente circolanti, le Autorità europee e nazionali hanno aggiornato le categorie di soggetti per il quali la vaccinazioni anti SARS-CoV-2 è raccomandata".

"Il vaccino svolge una funzione fondamentale a tutela della salute - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - Per questo l'invito resta sempre quello di vaccinarsi seguendo le indicazioni nazionali. Le vaccinazioni in Puglia non si sono mai fermate ma è chiaro che adesso si apre una fase nuova". "Massima attenzione - annuncia - verrà data ai cittadini con fragilità per i quali il richiamo con la quarta dose è consigliato dai 12 anni in su: i centri specialistici di cura daranno nuovo impulso alle chiamate attive per garantire le somministrazioni e promuovere anche sessioni vaccinali a loro dedicate". (ANSA).