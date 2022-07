Incendi:tre roghi in corso in Puglia,in fumo quasi 40 ettari

(ANSA) - BARI, 12 LUG - Ancora giornata di incendi in Puglia.

Sono tre i roghi attualmente attivi nella regione. A Castellaneta (Taranto), in località Minerva, da questa mattina bruciano 10 ettari di bosco. Da terra, al momento sono impegnate una decina di unità tra operatori antincendio boschivo Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione civile e volontari.

Sempre nel Tarantino, a Ginosa, in località Difesa Grande, bruciano da alcune ore 5 ettari di bosco, con una decina di operatori antincendio impegnati da terra.

A Gallipoli (Lecce), in località Li Foggi, il rogo si stende su circa 2 ettari di macchia mediterranea e coinvolge anche una serra. Anche qui sono al lavoro una decina di unità antincendio.

E' in fase di bonifica l'incendio scoppiato ieri pomeriggio a Castrignano del Capo, in zona Follonica, dove sono andati in fumo circa venti ettari di macchia mediterranea e uliveti. Le fiamme sono state domande grazie all'intervento di due Canadair provenienti da Ciampino e Lamezia Terme che hanno effettuato una ventina di lanci d'acqua dall'alto. Da terra hanno lavorato per tutta la notte una decina di operatori antincendio. (ANSA).