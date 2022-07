Open Fiber:sindaco Bisceglie,'ente 4.0 a servizio cittadini'

(ANSA) - BISCEGLIE, 11 LUG - "La pandemia ci ha dimostrato come sia importante l'utilizzo della tecnologia nelle scuole per la dad, negli uffici pubblici per l'accesso ai servizi. E l'infrastrutturazione è fondamentale per colmare il gap che ci separava dagli altri Paesi europei". Lo dichiara Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, città pugliese nel Nord Barese, commentando lo sviluppo della fibra ottica grazie all'intervento di Open Fiber. "Il Comune in questi anni di pandemia - dice Angarano - non è rimasto fermo e ha continuato a investire in innovazione. Abbiamo già digitalizzato lo sportello unico per le attività produttive, quello dell'edilizia, siamo partiti con l'amministrazione digitale e con l'anagrafe digitalizzata, poi lo sportello del contribuente. Stiamo mettendo in pratica tutte quelle azioni che servono per trasformare il Comune in un ente innovativo, 4.0, che riesca a dare risposte in tempo reale alle tante domande dei cittadini. Questo intervento di Open Fiber è in linea con questa visione". (ANSA).