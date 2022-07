Lavoro e giustizia nella 4/a giornata Libro Possibile

(ANSA) - BARI, 09 LUG - Un incontro con la guest-star inglese Richard Osman, presentatore storico della Bbc e romanziere dall'esordio record nel 2020 con "Il club dei delitti del giovedì" e un focus sui temi del lavoro, parità di genere e riforma della giustizia: sono questi due dei principali appuntamenti della serata conclusiva degli eventi di Polignano a Mare (Bari) del festival 'Libro Possibile'. La XXI edizione della rassegna, quest'anno dedicata a Lucio Dalla con il titolo celebrativo 'L'anno che verrà', proseguirà poi il 21-22 luglio e il 28-29 luglio a Vieste (Foggia).

'Il lavoro che c'è e il lavoro che verrà' è il titolo dell'incontro con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, stasera alle 20.45 in piazza Aldo Moro.

L'organizzazione ha infatti reso noto che, dopo il maltempo di ieri, stasera il festival tornerà in piazza. In particolare, sono confermati gli appuntamenti previsti in piazza Aldo Moro e in piazza San Benedetto. Invece, a causa del forte vento, sono spostati a Palazzo San Giuseppe gli appuntamenti che erano stati programmati sulla Terrazza dei tuffi e sulla Balconata Santa Candida.

A Polignano anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli in un incontro con Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ore, su 'Il tempo dell'incertezza e delle grandi sfide: i valori costituzionali al centro dell'agenda istituzionale' (21.30 piazza Aldo Moro).

L'inviata Rai Giovanna Botteri incontrerà (22.15 piazza Aldo Moro) l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in Puglia per presentare il saggio 'Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne' (Chiarelettere).

È una storia di successi tutta italiana quella al centro dell'incontro 'Pirelli, '150 anni di industria, innovazione, cultura/L'innovatore rampante'. Una case-history d'eccellenza iniziata un secolo e mezzo fa e che continua a investire in tecnologia e innovazione, puntando anche al Sud, dove è recente l'apertura dell'avanzato Digital Solutions Center di Bari. Se ne parla con Antonio Calabrò, Senior vice president affari istituzionali e cultura di Pirelli e direttore della fondazione Pirelli e con Andrea Prencipe, rettore dell'Università Luiss Guido Carli. (20 piazza San Benedetto). L'esito del referendum, la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, la separazione delle funzioni e la valutazione dei magistrati sono alcuni punti dell'incontro con il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto ed il giornalista Giuseppe Cruciani (20.40 piazza San Benedetto).

Tra gli ospiti anche Max Casaccia, Domenico De Masi, Umberto Galimberti, Gigi Marzullo, Ermal Meta, Andrea Monda, Marco Travaglio. (ANSA).