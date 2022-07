Strega: trionfa Mario Desiati

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Mario Desiati trionfa al Premio Strega 2022 con 166 voti per 'Spatriati' (Einaudi). Al secondo posto Claudio Piersanti con 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli), 90 voti e al terzo Alessandra Carati, con 'E poi saremo salvi' (Mondadori), 83 voti. Al quarto posto Veronica Raimo con 'Niente di vero' (Einaudi), 62 voti, già vincitrice del Premio Strega Giovani 2022; al quinto per un soffio Marco Amerighi con 'Randagi' (Bollati Boringhieri), 61 voti, al sesto Fabio Bacà con 'Nova' (Adelphi), 51 voti e al settimo Veronica Galletta con 'Nina sull'argine', (minimum fax), 24 voti. A presiedere il seggio Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021. Hanno votato in 537 su 660 aventi diritto, pari a circa l'81%. (ANSA).