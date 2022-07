Pd: Boccia, Conte è un alleato serio e affidabile

(ANSA) - BARI, 08 LUG - "Conte è un alleato serio e affidabile. Abbiamo la stessa visione sociale anche se a volte possiamo dividerci sulle proposte su lavoro, scuola pubblica, sanità pubblica e transizione ecologica". Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni ed Enti locali della segreteria nazionale, a margine di Digithon, a Bisceglie, dove oggi il presidente del M5S è intervenuto.

"Stella polare - prosegue Boccia - è l'Europa e le battaglie collettive sui beni comuni a partire da internet che oggi va considerato bene comune. Tutto questo ci porta ad avere una visione di società alternativa alla destra che emerge sistematicamente su fisco e ambiente. Per questo dobbiamo sempre e solo parlare della nostra idea di Paese e lavorare insieme per attuare il nostro Pnrr. Perché il Pnrr fu avversato proprio dalla destra e oggi non si può lasciare nelle loro mani l'attuazione perché lo stravolgerebbero, soprattutto nella difesa per noi non negoziabile della priorità: aree interne, aree di montagna e Mezzogiorno".

"La destra tace - conclude - e non prende posizione perché pesantemente condizionata dagli interessi di pochi. È sempre stato così con Berlusconi e lo è, a maggior ragione ora, con una destra sempre più sovranista e anti europea". (ANSA).