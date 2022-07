Il ricordo di Leonardo Del Vecchio in 3/a serata Libro Possibile

(ANSA) - BARI, 08 LUG - Anche il festival 'Il Libro possibile', in corso a Polignano a Mare (Bari), rende omaggio alla figura di Leonardo Del Vecchio a poco più di una settimana dalla morte. Il ricordo dell'ex fondatore del gruppo Luxottica sarà uno degli appuntamenti più attesi della terza serata di presentazioni e incontri che si svolgeranno anche stasera nella rassegna letteraria pugliese. 'Da Leonardo Del Vecchio a Mark Zuckerberg': come si diventa leader globali' è il titolo dell'incontro (ore 20 piazza Aldo Moro) con Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore, e Tommaso Ebhardt, capo della redazione di Bloomberg News di Milano, e autore della biografia esclusiva e non istituzionale per Sperling & Kupfer.

Una terza serata che sarà anche caratterizzata da un'anteprima esclusiva per l'Italia: Abir Mukherjee, star inglese del giallo storico e della scena noir internazionale, autore bestseller con la pluripremiata 'Le ombre degli uomini', presenterà il suo quinto libro della celebre serie in uscita a settembre nel nostro Paese con Sem edizioni. Una trama che rimanda ai nazionalismi che riguardano l'India di oggi e anche i suoi legami con la Russia e il conseguente ruolo nell'attuale guerra in Ucraina. Tra gli ospiti della terza serata: Paolo Agnelli, Daniela Collu, Virman Cusenza, Maccio Capatonda, Andrea Scanzi, Cristina Stanescu, Giorgia Surina, Luca Telese, Antonella Viola. (ANSA).