Guardia di finanza: generale Toscano nuovo comandante Puglia

(ANSA) - BARI, 08 LUG - Il generale di divisione Fabrizio Toscano è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza della Puglia. Succede al generale di divisione Francesco Mattana, che assumerà il ruolo di comandante della Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a Roma.

Questa mattina, nella caserma Giovanni Macchi di Bari, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di Corpo d'Armata Michele Carbone. Il generale Toscano, laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, con un master specialistico in 'Diritto tributario dell'impresa' e uno in 'Strategia Globale e Sicurezza', è abilitato alla professione di Revisore Ufficiale dei Conti ed è giornalista pubblicista. E' commendatore al merito della Repubblica Italiana ed è decorato di Medaglia Mauriziana, di Medaglia d'oro di lungo comando e di anzianità di servizio nella Guardia di Finanza. Si fregia della Croce con distintivo bianco dell'Ordine al Merito del Cuerpo Nacional de Policia del Regno di Spagna ed è decorato della Croce d'Argento dell'Ordine al Merito della Guardia Civil spagnola. Ha svolto attività di docenza negli Istituti di istruzione del Corpo ed è stato componente del comitato di redazione della 'Rivista della Guardia di Finanza'. Ha prestato servizio a Vicenza, Schio, Venezia, Perugia, in Calabria e a Ravenna. Ha, inoltre, comandato la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila. Dal 12 settembre 2018 al 6 luglio 2022, prima dell'incarico pugliese, è stato comandante regionale Marche. (ANSA).