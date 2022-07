Digithon: Conte, consentire a tutti di accedere alla Rete

(ANSA) - BARI, 08 LUG - "Adesso ci sono importanti finanziamenti dal Pnrr. È un'occasione storica per il paese. Io l'ho detto dall'inizio: non dobbiamo sprecare un euro, dobbiamo cablare il paese, anche perché sul fronte digitale le diseguaglianze si toccano con mano, dobbiamo consentire a tutti di poter accedere alla rete, a Internet, perché è lì che si gioca la partita oggi importante per una partecipazione consapevole e una cittadinanza attiva per dare un contributo al paese". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti del Reddito di cittadinanza, a margine di Digithon a Bisceglie. "Sulla rete unica - ha aggiunto - avevamo impostato già con il mio governo una rete unica per rafforzare appunto questo processo di digitalizzazione dell'intero paese". "Dobbiamo proseguire - ha concluso - e sicuramente ritengo che Cassa depositi e prestiti debba giocare il ruolo di player fondamentale in questa partita". (ANSA).