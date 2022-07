Urbact: Decaro, città serbatoio innovazione per ripartenza Paese

(ANSA) - BARI, 07 LUG - "Le città sono il serbatoio di innovazione da cui il Paese sta attingendo per la ripartenza. E' nelle città che si concentrano le vere sfide del futuro che tutti insieme dobbiamo affrontare: il cambiamento climatico, le migrazioni, la crisi demografica. Di questo e di tanti altri temi si discuterà durante il Festival Urbact che offrirà ai sindaci di tutta Italia e ai cittadini un canale privilegiato di confronto e di scambio tra addetti ai lavori che porteranno a Bari esperienze di realtà urbane provenienti da tutto il mondo".

Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, presentando la quarta edizione di Urbact, il festival delle buone pratiche urbane promosso da Anci, in programma oggi e domani nel capoluogo pugliese con oltre venti città italiane che presenteranno le migliori esperienze urbane del Paese, dal progetto sulla decarbonizzazione di Modena al turismo sostenibile di Genova e Venezia agli orti urbani di Roma.

"Se c'è una cosa su cui in questi anni abbiamo acquisito consapevolezza - ha aggiunto Decaro - è che dobbiamo investire per accorciare il più possibile le distanze tra centro e periferie. Distanze fisiche e sociali che alimentano le disuguaglianze e frammentano le comunità". Sostenibilità ambientale, innovazione sociale, rilancio economico e design partecipativo degli spazi pubblici sono alcuni dei temi al centro dell'evento. Le azioni-pilota e le pianificazioni integrate sviluppate dalle città attive negli Action Planning Network finanziati dal programma Urbact costituiscono il punto di partenza per una riflessione sugli strumenti finanziari utili per l'attuazione di interventi concreti nei territori, e più in generale sul futuro delle città che le amministrazioni stanno costruendo nel quadro della nuova programmazione 2021-2027.

