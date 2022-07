Musica:Medimex a Bari, attesa per live The Chemical Brothers

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Dopo la tappa a Taranto chiusa con il concerto di Nick Cave, l'edizione 2022 del Medimex, l'International festival & Music conference promosso da Puglia Sounds e organizzato dal Teatro pubblico pugliese con il sostegno di PugliaPromozione, torna a Bari dal 13 al 15 luglio con 24 appuntamenti tra concerti, incontri e showcase. L'evento più atteso è il live dei The Chemical Brothers, aperto dal dj set di James Holroyd, in programma alle 21.30 del 14 luglio sulla rotonda accanto all'ingresso monumentale della Fiera del Levante. Ogni sera, a Torre Quetta, dalle 21 a mezzanotte, si esibiranno talenti pugliesi selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2022, da Radicanto a Marco Cassanelli, passando per Après La Classe, Sarita, Rachele Andrioli, Gaia Gentile e Red Room solo per citarne alcuni.

La tappa barese del Medimex celebra quest'anno i Queen, con una mostra in anteprima nazionale nello Spazio Murat (che rimarrà fino al 28 agosto) dedicata a 60 fotografie scattate da Denis O'Regan durante il Magic Tour del 1986, tra cui alcune delle immagini più iconiche della band come quella di Freddie Mercury con la corona d'oro, un braccio alzato al cielo e il mantello sulle spalle. Nelle tre giornate del festival, poi, nel teatro Kursaal Santalucia e nel Margherita si terranno incontri con autori e artisti, da Denis O'Regan a Woody Woodmansey, il batterista dei The Spiders from Mars di David Bowie che racconterà il periodo di Ziggy Stardust, cantautori italiani con Giovanni Truppi, Rancore, Shablo, Venerus e Diodato e ancora un documentario su Frank Zappa. All'ex Palazzo delle Poste si terranno panel su riforma dello spettacolo, diritto d'autore, green music con Francesco Michielin, strategie di sviluppo per l'industria musicale italiana con Diodato e Michele Riondino.

