Il libro possibile: Alex Zanotelli, 'tribù bianca cambi strada'

(ANSA) - POLIGNANO A MARE, 07 LUG - La cosa fondamentale che la "'tribù bianca' deve capire è che ha sbagliato strada e che deve fare inversione di marcia. Questo per permettere alla vita su questo pianeta di andare avanti. Guardate che oggi stiamo rischiando la stessa presenza dell'umanità sul nostro pianeta.

La tribù bianca cambi o non c'è speranza". Lo dice all'ANSA Padre Alex Zanotelli, protagonista nella giornata inaugurale della 21/a edizione de Il libro possibile Festival (festival sostenuto da Pirelli) a Polignano a Mare (Bari), di un incontro dedicato al suo ultimo libro, intitolato proprio Lettera alla tribù bianca" (Feltrinelli).

Per il missionario comboniano e attivista, un ruolo fondamentale per una società migliore ce l'hanno i giovani: "Mi piace molto parlare con loro. gli dico sempre che io ho 83 anni e che la mia generazione sarà la più maledetta della storia umana, nessun'altra ha violentato il pianeta Terra come l'abbiamo fatto noi. A questi ragazzi consegniamo un mondo malato. Poi dico loro di non dar retta a chi gli dice che loro sono il futuro, loro sono l'unico presente che abbiamo, toccherà a questa generazione cambiare radicalmente tutto se vogliamo salvarci. per questo dobbiamo aiutarli a leggere criticamente la realtà".

Secondo Zanotelli "stiamo ballando su due baratri quello dell'esplosione atomica e della perenne estate incandescente portata dall'emergenza climatica. L'homo sapiens per me è diventato l'homo demens, siamo impazziti".

In un quadro mondiale in cui si continuano a costruire e vendere armi, che inevitabilmente portano nuovi conflitti "il Papa con la sua difesa della pace, "è forse l'unico vero uomo politico che abbiamo". (ANSA).