Governo: Letta, faccio appello a stabilità, serve coesione

(ANSA) - BARI, 07 LUG - "Io sono per fare, per quanto ci riguarda, un appello alla stabilità e un appello al fatto che il nostro Paese in questo momento ha bisogno di un governo solido, stabile e con una maggioranza coesa che riesca a trovare le intese che sono necessarie". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta rispondendo ai giornalisti a Bisceglie, a margine di Digithon, che gli chiedevano se il governo sia a rischio.

"E' naturale - ha aggiunto - che i diversi partiti, i diversi movimenti, i componenti del governo abbiano sensibilità diverse e pongano problemi diversi. Fa parte del nostro sforzo collettivo a dare delle risposte. Ma l'importante è che i prossimi mesi il governo sia al lavoro per cercare di dare risposte ai più grandi problemi che abbiamo: la recessione che è in arrivo, il caro bollette, le piccole e medie imprese in difficoltà. C'è bisogno di un governo che lavori e di una maggioranza che lo aiuti". "Sulla tenuta del governo - ha anche detto Letta - sono convinto che sia molto importante che il governo Draghi continui con forza e determinazione. C'è bisogno di portare avanti il Pnrr. La transizione tecnologica e quella ambientale hanno bisogno di stabilità di governo. E dobbiamo fare tutti insieme un grande lavoro perché tutte questa importanti missioni siano portate fino in fondo". (ANSA).