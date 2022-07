Digithon: Boccia, su criptovalute mancano ancora certezze

(ANSA) - BARI, 07 LUG - "Sul metaverso vorrei non facessimo la fine che abbiamo fatto con le criptovalute. Ancora oggi ci sono molti utenti che ci chiedono certezze sulle criprovalute e le autorità monetarie non sono in grado di darcele. Questa è una sconfitta di tutti". Lo ha detto Francesco Boccia, ideatore e fondatore di Digithon, la maratona tra idee per start-up che parte stasera a Bisceglie. Per Boccia, "la società digitale va molto più veloce dei legislatori di tutto il mondo e le democrazie occidentali non sembrano tenere il passo. La sfida è di allineare il passo di questa, che è la società reale, al funzionamento della legislazione e delle democrazie occidentali".

"Digithon - ha ricordato - è nata per una battaglia di redistribuzione forte sul fisco, sui diritti d'autore. Poi è diventata anche una competizione di livello nazionale. Io vorrei che sulla sicurezza, sul metaverso e soprattutto sulla sanità non si faccia tardi come abbiamo fatto sul fisco. Ci abbiamo messo otto anni per avere l'attenzione dei grandi della terra per far pagare le tasse a tutti. E io penso sia ancora ingiusto, perché ritengo che le multinazionali debbano pagare molte più tasse". (ANSA).