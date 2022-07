Incendi: bruciati 20 ettari bosco Puglia, auto rubate tra fiamme

(ANSA) - BARI, 05 LUG - Brucia dall'alba di oggi il bosco in territorio di Minervino Murge - Diga Locone, nella provincia pugliese di Barletta Andria Trani. Il rogo, in contrada Cornutiello - Coda di tufo, ha distrutto al momento un'area boschiva di circa trenta ettari. Tra gli alberi in fiamme sono state trovate quattro carcasse di auto carbonizzate, due delle quali risultate rubate. Sul posto stanno operando un fireboss decollato da Grottaglie che ha già effettuato circa 50 lanci di acqua e una trentina di unità tra personale antincendio Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari.

(ANSA).