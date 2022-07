Comuni: Decaro incontra i sindaci eletti ultime amministrative

(ANSA) - BARI, 05 LUG - Il sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio Decaro, ha incontrato questa mattina i nuovi sindaci dei Comuni di Alberobello, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Polignano a Mare, Santeramo in Colle e Terlizzi eletti alle ultime elezioni amministrative. Presenti alla riunione anche Michele Abbaticchio e Luigi Ranieri, referenti del sindaco metropolitano nell'attuazione degli interventi del Pnrr e nella pianificazione strategica.

"Abbiamo voluto incontrare i sindaci neo eletti - ha dichiarato Decaro - per augurare loro buon lavoro. Dagli auguri formali, doverosi, delle scorse settimane oggi passiamo agli auguri di fatto, perché sappiamo che c'è tanto lavoro da fare e soprattutto poco tempo per farlo".

"Per questo oggi abbiamo consegnato ad ognuno di loro - continua - un dossier con tutti i progetti che interessano i Comuni che amministrano da qualche giorno affinché possano conoscere il lavoro fatto fino ad oggi e scelgano come proseguire". "Le progettazioni, i fondi e le opere che siamo riusciti a realizzare - conclude - in questi anni ci dicono che quella della governance strategica e comune è la strada giusta. Ora ad attenderci ci sono i fondi del Pnrr ed è importante che nessuno su questo fronte resti indietro". La Città metropolitana insieme ai Comuni nei prossimi mesi -si legge in una nota - "avranno l'opportunità di gestire circa 300 milioni di euro da destinare al territorio metropolitano tra i fondi dei bandi "Pinqua - Qualità dell'abitare" e "Forestazione urbana" e, infine, quelli dei "Piani Integrati" e del Biciplan metropolitano".

. (ANSA).