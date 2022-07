Scritte offensive contro giudici davanti a Tribunale Lecce

(ANSA) - LECCE, 04 LUG - Quattro scritte offensive fatte con vernice rossa contro i giudici e il loro operato sono state trovate questa mattina sul marciapiede e sul muro davanti al cancello principale del Tribunale Civile di Lecce. Le scritte, tra cui "GIUDICI LADRI", non sono corredate da alcuna firma o sigla. A dare l'allarme questa mattina sono stati alcuni dipendenti. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Non è escluso che le scritte offensive possano essere riconducibili alla recente inchiesta della Procura di Potenza su presunti incarichi pilotati al Tribunale , aperta a carico di nove persone, tra cui Pietro Errede, giudice della sezione commerciale del Tribunale civile di Lecce dove appunto sono state lasciate le scritte.

(ANSA).