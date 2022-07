'Lungomare di libri' chiude, tremila volumi venduti a Bari

(ANSA) - BARI, 04 LUG - Sono stati oltre tremila i libri venduti nelle 19 casette allestite a Bari nello scorso week end per la seconda edizione di 'Lungomare di libri, leggere il mondo'.

Sono state 36 le case editrici che, con la guida dell'Ape - associazione editori pugliesi - hanno promosso i loro titoli con oltre 40 incontri. Durante l'evento sono state annunciate le date della prossima edizione, in calendario dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

"Oltre a confermarsi un grande successo di pubblico, sulla scia della prima edizione, Lungomare di libri - spiega il sindaco di Bari Antonio Decaro - è per noi un momento di progettualità e di confronto con gli operatori del settore.

Editori e librai sono parte di un sistema che noi intendiamo valorizzare in quell'offerta culturale su cui la città di Bari sta puntando con convinzione anche nell'ottica della promozione turistica". 'Lungomare di libri' è stato realizzato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia nell'ambito della programmazione dei Presìdi del Libro in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

"Il successo di questa seconda edizione di 'Lungomare di libri', svoltosi in un luogo unico come la muraglia barese - affermano Piero Crocenzi, amministratore delegato Salone libro srl, e Marco Pautasso, segretario generale Salone del libro - ha riconfermato la bontà di un progetto di promozione del libro e della lettura, che ci ha visto lavorare insieme con librai di Bari e provincia ed editori pugliesi.

Il Salone, anche al Sud, non ha voluto venir meno alla sua missione di costruire confronto e di tessere reti, creando un'ulteriore occasione di dibattito culturale". (ANSA).