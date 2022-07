Covid: in Puglia 3.649 casi e nessun morto, incidenza al 32%

(ANSA) - BARI, 04 LUG - Sono 3.649 i nuovi casi di Covid 19 rilevati in Puglia su 11.389 Test giornalieri registrati nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 32%. Non ci sono state vittime. La provincia più colpita dai nuovi casi è quella di Bari (1.099) , seguita da quella di Lecce con 977 nuovi positivi. Nella Bat sono 318; nel Brindisino, 427; nel Foggiano 391 e nel Tarantino sono 377. I residenti fuori regione sono 55 e 5 di provincia in definizione. Delle 58.236 persone attualmente positive, 373 (ieri erano 341) sono ricoverate in area non critica e 14 in terapia intensiva, senza variazioni da ieri. (ANSA).