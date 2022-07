Giovane tarantino morto annegato nelle acque di Capri

(ANSA) - BARI, 03 LUG - Un 20enne di Taranto è annegato mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia libera di Marina Grande a Capri. Il giovane è stato soccorso da un altro bagnante e dai familiari. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e della Guardia Costiera di Capri. Vani sono stati i vari tentativi di rianimazione da parte del personale medico accorso sul posto. La salma è stata trasportata all'ospedale Capilupi dell'isola, e in seguito trasferita a Napoli su ordine del magistrato, che ha disposto l'autopsia per accertare se le cause della morte sono dovute solo ad annegamento o correlate a qualche malore.