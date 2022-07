Colpi pistola in parcheggio spiaggia Taranto, nessun ferito

(ANSA) - TARANTO, 03 LUG - Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel tardo pomeriggio nell'area parcheggio della spiaggia libera di Tramontone, a Taranto. A quanto si apprende nessuno è rimasto ferito. La spiaggia era affollata e numerosi bagnanti hanno cercato riparo in acqua o dietro gli scogli. Presenti anche numerosi bambini.

Secondo alcune testimonianze, a sparare sarebbe stato un uomo in sella a una moto che si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma non è escluso il coinvolgimento di altre persone. Sul posto Polizia e Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sarebbe avvenuto un litigio tra due gruppi di pregiudicati nei pressi di un chiosco. Una persona avrebbe estratto la pistola sparando ma senza colpire nessuno. Un uomo dell'altra fazione si sarebbe allontanato per poi tornare in sella a una moto e sparare a sua volta. Panico, urla e fuggi fuggi generale tra i bagnanti. Sarebbero cinque i bossoli recuperati dai poliziotti della Scientifica.