Pride: in 10mila a Bari, 'nostre voci contro blocco di odio'

(ANSA) - BARI, 02 LUG - "Il colore dell'amore è universale, dopo 53 anni noi esistiamo e resistiamo. Abbiamo tanto da fare e non ci fermeremo mai. Il Bari pride non è un Carnevale ma una manifestazione di diritto e di colore". E' il coro unanime dei partecipanti al corteo del Bari Pride, partito poco dopo le 17.30 da piazza Umberto: secondo gli organizzatori sono circa 10mila i manifestanti e in testa al serpentone arcobaleno c'è anche il sindaco del capoluogo pugliese e presidente dell'Anci, Antonio Decaro.

Il corteo attraverserà tutto il centro della città per concludersi, verso le 20.30, sul lungomare. "Vogliamo il diritto del futuro, per questo adesso appendiamo la nostra bandiera al palazzo delle poste dell'università di Bari. Noi - ha detto Asia Iurlo, portavoce del Bari Pride - vogliamo la rivoluzione".

Musica, bandiere e striscioni accompagnano la manifestazione.

"Portiamo in piazza le nostre voci, contro un blocco di odio che ci vorrebbe in silenzio e ai margini - sottolinea Iurlo - alla vergogna degli applausi per l'affossamento del ddl Zan, vogliamo che si risponda in un solo modo: con l'approvazione, integrale, della legge regionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia". (ANSA).