Voli pilotati e droni, in Puglia evento 'Drones beyond'

(ANSA) - BARI, 01 LUG - L'obiettivo a lungo termine è creare un' 'autostrada per droni' tra Bari e Grottaglie, puntando sulla valorizzazione e lo sviluppo di un'infrastruttura unica tra i due centri. Sarà questo uno dei focus che caratterizzerà il 'Drones beyond 2022', l'evento organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) della Puglia, dal comune di Bari e dalla Regione, che si svolgerà il 20 ed il 21 ottobre nell'area della Fiera del Levante. Le attività di ricerca fino a oggi condotte dal Dta hanno riguardato sia la dimensione extraurbana (aeroporto di Grottaglie) che urbana (città di Bari). L'evento di ottobre sarà caratterizzato da convegni sulla mobilità urbana e da dimostrazioni su possibili tipologie di missione in area urbana e metropolitana con droni e voli pilotati e automatici (live o registrate in ambiente diurno o notturno) come la sorveglianza del bacino del porto (interno ed esterno) del mare e della costa, le osservazioni in città anche sul fronte ambientale. L'iniziativa sarà un momento per la presentazione di sfide, prodotti e soluzioni della Uam (Urban Air Mobility). "Per il mondo aerospaziale e per i cittadini - sottolinea il presidente del Dta, Giuseppe Acierno - si aprono nuove e interessanti prospettive di sviluppo nell'utilizzo di sistemi senza pilota a bordo (oggi droni, domani sistemi aerei autonomi) che interesseranno molti settori dell'attività umana".

(ANSA).