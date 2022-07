Musei: Taranto, scongiurata chiusura domenicale

(ANSA) - TARANTO, 01 LUG - Scongiurata la chiusura del Museo nazionale archeologico MArTA di Taranto che era stata annunciata per domenica 3 luglio per "carenza di personale". Lo comunica la stessa direzione del Museo spiegando "che, grazie al supporto della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, domenica 3 luglio 2022 il Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarà regolarmente aperto al pubblico e che, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito per tutte le visitatrici e i visitatori". A quanto si è appreso, il Ministero della Cultura ha acconsentito all'utilizzo momentaneo di personale privato di vigilanza. Nei giorni scorsi le Rsu e i sindacati Uil, Cgil e Flp avevano annunciato il ritiro della firma dal progetto di produttività che permette di aprire il Museo nazionale archeologico MArTA di Taranto nei giorni festivi andando oltre la quota prevista per legge del 30% e paventando la chiusura a partire proprio da questa domenica. Questa mattina la direzione generale del Ministero aveva invitato la direzione del Museo a convocare i sindacati per un tavolo di confronto.

