Sanità: sindacati Puglia, attesa di giorni per ricoveri

(ANSA) - BARI, 29 GIU - L'intersindacale Medici Puglia, composta da Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs, ha inviato un documento alla Regione chiedendo "quali iniziative l'assessorato alla Salute intende adottare per affrontare la recrudescenza dei contagi da Sars-Covid nella variante Omicron 5, tenuto conto della cessazione del servizio Usca dal 30 giugno".

"L'estate - scrivono - è, ormai, arrivata e si presenta con gli stessi irrisolti problemi, a partire dalla drammatica condizione della Continuità assistenziale e del servizio dell'emergenza-urgenza che, ricordiamo, ha 200 medici in meno rispetto alla dotazione prevista. Non meno grave appare l'annoso problema dei pronto soccorso che già versano in grandissima difficoltà a causa delle inaccettabili croniche carenze di organico e rischiano il collasso per l'aumento dell'utenza, con decine di pazienti in attesa per giorni di un posto letto, e per la ulteriore riduzione dei medici addetti in ragione del dovuto e necessario periodo di ferie". Per questi motivi, "riteniamo urgente ed indispensabile - aggiungono - la stabilizzazione del personale precario e un piano straordinario di assunzioni".

