Caso Haggis: premio Oscar in Tribunale per incidente probatorio

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Il regista e sceneggiatore canadese premio Oscar Paul Haggis è arrivato nel Tribunale di Brindisi, accompagnato dal suo difensore, il penalista barese Michele Laforgia, per partecipare all'incidente probatorio finalizzato a cristallizzare le dichiarazioni della 28enne inglese che lo accusa di violenza sessuale. Anche il legale della donna, l'avvocato Claudio Strata, si trova negli uffici giudiziari di Brindisi. Entrando nel palazzo di giustizia, alla domande dei giornalisti che chiedevano della presunta vittima, il legale ha risposto "è già dentro, arrivata con largo anticipo". Dinanzi alla gip Vilma Gilli la ragazza risponderà alle domande di accusa e difesa sulle presunte tre giornate di abusi subiti nella camera di un b&b di Ostuni, dove il premio Oscar, agli arresti domiciliari dal 19 giugno, alloggiava per partecipare a un festival di cinema. Dopo la denuncia, risalente al 15 giugno, oggi per la prima volta Haggis e la donna si ritroveranno faccia a faccia. (ANSA).