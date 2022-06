Salute: a Bari premio Oscar delle 'Città Sane' dell'Oms

(ANSA) - BARI, 28 GIU - La 'Food Policy' del Comune Bari ha ricevuto il premio 'Oscar della Salute' nell'ambito del programma Città Sane dell'Oms. Il progetto si compone di una serie di azioni pilota che l'amministrazione ha portato avanti negli anni, tra cui la mensa scolastica bio, il programma Bari Social Food per il contrasto allo spreco alimentare, le politiche sugli orti urbani e didattici (Rigenerazioni Creative e Orti didattici) e le misure solidaristiche sulla distribuzione alimentare sociale. "Questo premio, ritirato ad Ancona una quindicina di giorni fa - ha detto il delegato barese per la rete della Città Sane Giuseppe Cascella - pone Bari a livello di città come Milano, che su argomenti come l'alimentazione e la salute sono all'avanguardia. La nostra partecipazione alla Rete Città Sane è importante perché le città, attraverso politiche virtuose, possono agire efficacemente sulle cause che condizionano la salute delle comunità, come le problematiche ambientali, la denutrizione, l'esclusione sociale, la scarsa prevenzione".

Da domani a settembre negli spazi dell'Urban Center si terranno 5 focus group con dibattiti su 'Filiere agrifood e trasformazione alimentare', 'Distribuzione e ristorazione', 'Reti e attori sociali', 'Consumatori e giunte alimentari', 'Nutrizione e salute'. (ANSA).