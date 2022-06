Latitante catturato mentre partecipa a grigliata di famiglia

(ANSA) - LESINA (FOGGIA), 28 GIU - Catturato mentre stava partecipando ad una grigliata con amici e parenti in una campagna di Lesina, nel Foggiano. Dopo quattro mesi termina così la latitanza di Alessandro Cirulli un pregiudicato di 35 anni destinatario della pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 20 mila euro per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione abusiva di armi, furto aggravato e continuato.

L'uomo si nascondeva all'interno di una villetta ubicata a breve distanza dalla spiaggia ed immersa nel verde. Alla vista dei carabinieri il 35enne ha tentato una fuga cercando di scavalcare il muro di cinta per sottrarsi alla cattura. (ANSA).