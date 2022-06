Cis:Carfagna a Brindisi firma finanziamento per 37 progetti

(ANSA) - BRINDISI, 28 GIU - Riqualificazione, rigenerazione e tutela della costa: sono questi gli ambiti dei progetti dei comuni che rientrano lungo la fascia del litorale adriatico delle province di Brindisi e Lecce che saranno finanziati con un contratto istituzionale di sviluppo. Oggi in Prefettura a Brindisi, la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna,ha firmato con il presidente della Regione, Michele Emiliano e i sindaci dei comuni interessati il Cis "Brindisi-Lecce Costa Adriatica" che finanzierà progetti per 184 milioni di euro in 22 Comuni delle due province.

In totale sono 37 i progetti presentati dalla singole amministrazioni individuati con 'priorità alta', e subito finanziabili. Per i due capoluoghi, Brindisi e Lecce, previsti investimenti sin da subito per oltre 50 milioni di euro ciascuno, con progetti che interesseranno la tutela della costa, ma anche la possibilità di realizzare servizi in ambito turistico. Sono invece 47 i progetti presentati dai Comuni, ritenuti di priorità media, che potrebbero essere finanziati e realizzati in un secondo momento. (ANSA).