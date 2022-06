Cis: Carfagna, strumenti rapidi per realizzare investimenti

(ANSA) - BARI, 28 GIU - "Questo Governo ha sfruttato appieno le potenzialità dei contratti istituzionali di sviluppo: li riteniamo strumenti utili e flessibili per realizzare investimenti strategici". Lo ha dichiarato la Ministra per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna intervenendo a Brindisi alla firma del Cis 'Brindisi-Lecce Costa Adriatica' "Serietà, certezza delle risorse, qualità dei progetti ammessi a finanziamento, concretezza e rapidità delle procedure: questi - riferisce - sono i criteri che hanno ispirato questo Cis e gli altri che l'attuale governo ha attivato in questo quasi un anno e mezzo di attività". "Sono tutti progetti - afferma - di alta qualità, che puntano sulla valorizzazione di questo tratto costiero, ed in particolare in tre ambiti: cultura con azioni finalizzate a promuovere l'attrattività, turismo con azioni di valorizzazione del mare e del territorio e quello dell'ambiente con progetti di rigenerazione e riqualificazione sui centri abitati e paesaggi costieri". "Un grazie speciale alla regione Puglia ed al presidente Michele Emiliano - conclude la Ministra Mara Carfagna - con cui abbiamo avviato da un anno e mezzo a questa parte un lavoro proficuo e collaborativo, su questo Cis ma non solo. Questo anche come dimostrazione che quando si ricoprono incarichi istituzionali si può e si deve dismettere l'abito di partito per lavorare insieme nell'interesse dei territori e dei cittadini" (ANSA).