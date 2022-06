Ucciso per aver 'parlato' dopo furto, preso il killer

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - È stato ucciso per un furto d'auto, o meglio, per aver "parlato", aver cioè riferito nell'ambiente della malavita i nomi dei suoi complici, e uno di questi l'ha ammazzato per punizione: la Polizia di Stato di Brindisi, dopo oltre due anni di indagini, è riuscita a risalire all'autore dell'assassinio del diciannovenne Giampiero Carvone, avvenuto nel rione Perrino il 10 settembre 2019. Il killer sarebbe un 26enne di Brindisi, pregiudicato, attualmente agli arresti domiciliari.

All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,emessa dal GIP di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. (ANSA).