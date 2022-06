Migranti: falsi contratti per permessi soggiorno, 10 arresti

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Avrebbero fatto sottoscrivere a 453 cittadini extracomunitari, di nazionalità indiana, cingalese, bengalese, pachistana, finti contratti di lavoro, prevalentemente nel settore edile, per fare ottenere loro il permesso di soggiorno. Per questo stratagemma i migranti avrebbero pagato da mille a seimila euro.

Per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e truffa aggravata, i finanzieri hanno arrestato in provincia di Bari dieci persone.

In carcere sono finiti il 49enne Maurizio Pappadopoli, commercialista di Mola di Bari, e il 55enne Tanay Bhattacharajee, responsabile di un centro per l'immigrazione, di nazionalità indiana, accusato di procacciare al professionista le pratiche. Per altri otto sono stati disposti gli arresti domiciliari, tutti imprenditori che si sarebbero prestati a sottoscrivere i finti contratti in cambio di denaro o di promesse di denaro. I fatti contestati risalgono agli anni 2013-2019. (ANSA).