Furto in centro infanzia Bari, Decaro 'atto ripugnante'

(ANSA) - BARI, 27 GIU - "Rubare beni e prodotti di prima necessità destinati ai bambini più vulnerabili della città credo sia un gesto che neanche i peggiori criminali penserebbero di compiere". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il furto avvenuto nella notte all'interno della 'Casa delle bambine e dei bambini', il centro polifunzionale per l'infanzia inaugurato nel 2017 dal Comune di Bari. "I gestori del centro comunale - fa sapere il sindaco - in queste ore hanno sporto denuncia e sono certo che le forze dell'ordine riusciranno a individuare i responsabili di questo atto ripugnante, così che vengano assicurati alla giustizia. Noi continueremo comunque a lavorare per migliorare il futuro della nostra città, dove per gente così meschina non c'è posto".

"Qualche vandalo - spiega l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - ha pensato bene di devastare le aule di gioco, gli spazi di ascolto dei genitori, l'emporio e la boutique sociale e di rubare gli ausili tecnologico, le attrezzature informatiche e i buoni farmaceutici destinati alle persone più vulnerabili, telefoni cellulari e perfino i giochi destinati a bambini speciali. È triste e fa molta rabbia. Ma questo ci spinge a lavorare di più, con forza, coraggio, tenacia, investendo sulle persone, le comunità e le periferie, nelle zone meno battute e più complicate. La legalità, la giustizia sociale, l'educazione e il coraggio sono la forza del nostro lavoro". (ANSA).