Siccità: Bardi, acqua lucana prima alle imprese agricole lucane

(ANSA) - POTENZA, 23 GIU - "Ferma restando l'assoluta priorità dell'acqua potabile per tutti i cittadini, come previsto dalla normativa, in caso di scarsità del bene acqua sono pronto a firmare un provvedimento per dare le nostre risorse irrigue in maniera privilegiata alle imprese agricole lucane rispetto a quelle di altre regioni". Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), evidenziando che "la risorsa idrica della Basilicata è un bene vitale dei lucani". (ANSA).